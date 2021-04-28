21 Şubat Komisyonu: 2021 Kürtçe yılı olacak

DİYARBAKIR (K24)

Kürt Dil Platformu, Kürt Dil ve Kültür Ağı ve çok sayıda Kürt siyasi parti ve kurumun içinde bulunduğu 21 Şubat Komisyonu, şubat ayında başlattıkları imza kampanyasına ilişkin bir açıklamada yaptı.

Kürtçenin resmi dil ve eğitim dili olması talebiyle 22 Şubat günü başlatılan imza kampanyasında hedeflerinin 1 milyon imza toplamak olduğu belirtilmişti.

21 Şubat Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgına rağmen imza kampanyasının devam ettiğine değinilerek şu ifadelere yer verildi:

“Kürtçenin eğitim dil ve resmi dili olması için imza toplama kampanyamız devam ediyor. Salgın sürecinde zorluklarla karşılaşmamıza rağmen yavaş da olsa çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımızda kararlıyız. Siyasi partiler ve diğer kurumlar insanlarla görüşerek imza toplamaya devam ediyorlar. 21 Şubat Komisyonu olarak birçok medya faaliyetine de katılıyoruz. Her geçen gün Kürtçe bilincinin ve öneminin toplumumuzda yaygınlaştığını görüyoruz. Kürt medyası, kampanyamızın duyurulmasında bize yardımcı oluyor. Kürt medyasını bu konuda daha aktif hale getirmek için Kürt Gazeteciler Günü’nde medya kurumlarını ziyaret ettik.”

Açıklamada, Kürtçenin toplumun gündeminde yer edinmesini amaçladığı ifade edilerek, “Med-Der gibi Kürtçe üzerine çalışma yapan dernekleri ziyaret ettik, Kürtçe üzerine konuştu. Konuyla ilgili sivil toplum kuruluşları ziyaretleri devam edecektir. Amacımız Kürtçeyi toplumun gündeme yerleştirmektir. 21 Şubat Komisyonu olarak imza kampanyası için çok sayıda öğretmen, doktor, avukat, mühendis, işçi, memur, zanaatkâr ve ticaret insanıyla görüştük. Hepsinin de dil meselesinde hassas olduklarını gördük. Bu yüzden Emek ve Demokrasi Platformu ile bir toplantı yaptık. Farklı görüşler ortaya çıktı. Görüşmenin sonunda Kürtçe kampanyasının güçlendirmesi kararını verdik. Kampanyanın güçlendirilmesi için tüm Kürtlerin bu kampanyaya yoğunlaşması gerektiğini çok iyi biliyoruz” denildi.

‘2021 KÜRTÇE YILI OLACAK’

Açıklamanın sonunda, imza kampanyasının 15 Mayıs’ta sonlanacağı söylentilerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, “Çok net söylüyoruz böyle bir kararımız yok. Aksine tüm 2021 yılının Kürtçe yılı olmasını istiyoruz. Amacımız Kürt toplumunda Kürtçe bilincini geliştirmektir ve bu amaçla özel olarak imza topluyoruz. Kampanyamızın en başında az bir milyon imzaya ihtiyacımızın olduğunu çok net söyledik. Ancak bunun dışında ne kadar çok imzamız olursa topladığımız imza sayısı ile o kadar mutlu olacağız” ifadelerine yer verildi.