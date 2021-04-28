WHO: Çifte mutasyonlu ‘Hint varyantı’ en az 17 ülkeye yayıldı

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İlk kez Hindistan'da ortaya çıkan çifte mutasyona uğramış "B.1.617 varyantı" Hindistan'da günlük vaka sayısının rekor seviyelere yükselmesine sebep oldu.

WHO haftalık salgın bildiriminde yaptığı açıklamada, bin 200'den fazla gen diziliminde tespit edilen 'Hint varyantının' dünyada en az 17 ülkede ortaya çıktığını ifade etti.

Açıklamada, varyantın bulunduğu örneklerin çoğunun, "Hindistan, İngiltere, ABD ve Singapur'dan geldiği belirtildi. Bütün ülkelerin adı verilmese de Belçika, İsviçre ve Yunanistan gibi birçok Avrupa ülkesinde Hint varyantının ortaya çıktığı biliniyor.

GISAID veritabanına sunulan sekanslara dayanan ilk WHO modellemelerine göre, "B.1.617'nin Hindistan'da dolaşan diğer varyantlardan daha yüksek bir büyüme oranına sahip olduğunu ve daha fazla bulaşıcı olduğunu gösteriyor.

Hint varyantı WHO tarafından "dikkat gerektiren varyant" olarak sınıflandırıldı.

Henüz Brezilya ve Güney Afrika varyantları gibi "endişe verici varyantlar" olarak görülmüyor. Söz konusu kategoriye giren varyantların daha bulaşıcı, daha ölümcül ve aşılara karşı daha korunaklı oldukları biliniyor.

HİNDİSTAN’DA SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKME NOKTASINA GELDİ

Covid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka sayısı rekor seviyede yükselişini sürdürüyor.

Pazartesi günü ülkede 323 bin 144 vaka tespit edilirken 2 bin 771 kişinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Ülkede, günlük can kaybı sayısı da salgının başından bu yana görülen en yüksek noktaya ulaştı.

Birçok hastanenin tıbbi oksijen sıkıntısı nedeniyle acil yardım çağrısında bulunduğu Delhi'de Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal, diğer eyaletlerin başbakanlarından yardım istemişti.

Uzmanlar, ülke çapında vakaların artmasıyla hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek, sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısını yaptı.

Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, vakaların en çok arttığı 11 eyalette dini festivallerin, seçim mitinglerinin düzenlendiğine, insanların toplu ekinliklerde mesafe kurallarını ihmal ettiğine dikkati çekmişti.