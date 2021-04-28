İngiltere’de aşı etkisi: Hane içinde virüsün yayılması yarıya düştü

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İngiltere Halk Sağlığı Kuruluşu tarafından düzenlenen bir araştırma, enfeksiyon belirtilerine karşı sunduğu korumaya ilave olarak bu ülkede kullanılan Covid-19 aşılarının hane içinde virüsün yayılmasını da yarıya düşürdüğünü ortaya koydu.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Covid-19 aşılarının zaten hayat kurtardığını biliyorduk, şu ana kadar yapılmış en kapsamlı bu araştırma aşının öldürücü virüsün yayılmasını da düşürdüğünü gösteriyor “ dedi.

Araştırmaya göre, Pfizer veya AstraZeneca aşısının ilk dozunu yaptırıp, virüsü ev halkına temasla bulaştıranların oranı, aşı olmayanlara kıyasla yüzde 38 ila 49 oranında daha düşük.

Araştırma ayrıca, iki aşıda da ilk doz olanlarda enfeksiyon belirtilerinin yüzde 60 ile 65 oranında düştüğünü saptadı.

İngiltere’de 33,8 milyon kişiye şu ana kadar en az bir doz aşı vuruldu. Ülkede yetişkinlerin dörtte birisi ikinci aşıyı da oldu.

Kamu Sağlığı tarafından bu ay başında yapılan başka bir araştırma ise mart ayı sonu itibarıyla aşı sayesinde 60 yaş üstü kesim içinde en az 10 bin ölümünün önüne geçildiğini ortaya koymuştu.