Vatikan Büyükelçisi’nden Kürdistan Bölgesi’ne övgü

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, göreve başladıktan sonra ilk kez Kürdistan Bölgesi’ne resmi ziyarette bulunan Vatikan’ın Bağdat Büyükelçisi Mitja Leskovar’ı kabul etti.

Kürdistan Bölgesi’nin, Vatikan’la ilişkilere büyük önem verdiği vurgulayan Neçirvan Barzani, Papa Francis’in Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne ziyaretinin de tarihi olduğunu, bu ziyaretin, geçtiğimiz yıllarda yaşanan savaş ve şiddet olayları nedeniyle Irak’ı terk eden Hristiyanların ülkelerine geri dönmelerini teşvik etmesini umduğunu dile getirdi.

Erbil’in Ankawa semtinde Katolik Üniversitesi’nin açılmasının önemli ve olumlu bir adım olduğunu kaydeden Neçirvan Barzani, eğitimin, toplumun temel yapı taşlarından biri olduğunu, bu yüzden eğitime, birlikte yaşama ve hoşgörü kültürüne önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

Vatikan Büyükelçisi Leskovar da ülkesinin Kürdistan Bölgesi’ne teşekkürlerini ileterek, Kürdistan Bölgesi’nin Iraklı Hristiyan göçmenlere kapılarını açtığını anımsattı.

Leskovar, Vatikan’ın Kürdistan Bölgesi’ndeki birlikte yaşam, hoşgörü ve birbirini kabul etme kültürüne övgüyle baktığını ifade ederek, Papa’ya yapılan sıcak karşılamadan dolayı da Neçirvan Barzani ve Kürdistan Bölgesi yetkililerine teşekkür etti.

Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki Hristiyanların rolünün önemine işaret ederek, Hristiyanların Kürdistan Bölgesi’nin asli unsurlarından biri olduğunu ve Kürdistan Bölgesi’nin ilerlemesinde önemli rol ve hizmetleri olduğunu ifade etti.

Bütün bileşenlerin haklarının korunduğu Kürdistan Bölgesi Anayasası’nın hazırlanmakta olduğunu anımsatan Neçirvan Barzani, başta Hristiyanlar olmak üzere tüm ulusal ve dini bileşenlerin haklarının garanti altına alınacağını vurguladı.

Hristiyan nüfusun yaşadığı Ninova vilayetinin durumu, Kürdistan Bölgesi’ndeki göçmen ve mültecilerin durumu, coronavirüs salgını ve aşı kampanyası ile Erbil-Bağdat ilişkileri de görüşmede ele alınan konular arasındaydı.