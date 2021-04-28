Başkan Barzani: Papa’nın ziyareti tarihiydi

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Vatikan’ın Bağdat Büyükelçisi Mitja Leskovar’la bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, ulusal ve dini bileşenler arasındaki birlikte yaşamın geliştirilmesi çabaları ve terör saldırıları sırasında Hristiyanlar ve diğer bileşenlere yardımları dolayısıyla Başkan Barzani ve Kürdistan Bölgesi’ne teşekkür eden Büyükelçi Leskovar, Kürdistan Bölgesi’ndeki birlikte yaşam kültürünün, Papa ve Vatikan açısından ümit ve övgü kaynağı olduğunu söyledi.

Leskovar, Kürdistan Bölgesi’ndeki birbirini kabul etme kültürünün, Hristiyanlar ile diğer bileşenlerin, geleceklerini güven duymalarını sağladığını vurguladı.

Papa Francis’in Kürdistan Bölgesi ziyaretini tarihi olarak niteleyen Başkan Barzani ise Kürdistan Bölgesi halkının, bütün bileşenlerinin, Papa’nın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Başkan Barzani, Kürdistan halkının birlikte yaşam kültürünün, geçmişe dayandığını, etnik ve dini ayrımcılık ile mezhepçiliğin, Kürdistan’da yer bulamadığını vurguladı.

Başkan Barzani ayrıca, “Hepimiz insan olarak kardeşiz, her kişinin değerlendirmesi de fikir ve düşüncelerine göre değil, davranışlarına göre olmalıdır” ifadesini kullandı.