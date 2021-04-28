Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19’dan yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bini aştı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını nedeniyle 16 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 8 bin 352 Covid-19 testi yapılırken, bin 31 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 973 kişi sağlığına kavuşurken, 16 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 622 bin 553 Covid-19 testi yapılırken 149 bin 140 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 125 bin 601 kişi sağlığına kavuşurken, 4 bin 5 kişi yaşamını yitirdi.

19 bin 534 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.