Koca: İstanbul'da 5 kişide Hindistan varyantı görüldü

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Bilim Kurulu toplantısının ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Koca, önümüzdeki iki ay boyunca aşı tedarikinde sıkıntı yaşanacağını söyledi ve "Ancak sonrasında aşı bolluğu bekleniyor" dedi.

Bakan Koca daha önce Mayıs sonuna kadar 100 milyon doz Sinovac aşısının beklendiğini söylemiş, sonra da Sinovac'ın Nisan sonuna kadar verdiği 100 milyon doz aşı sözünü tutamadığını açıklamıştı.

Fahrettin Koca İstanbul'da beş kişide Hindistan varyantı virüs görüldüğünü duyurdu.

Önümüzdeki altı ayda 50 milyon doz Sputnik V aşısı almak için sözleşme imzalandığını belirten Koca, Mayıs ayında başlayacak sevkiyatın ardından teknoloji transferi ve Türkiye'de üretim konusunda da anlaşmaya varıldığını söyledi.

Haziran'da teslim edilen BioNTech aşısı miktarının 30 milyon dozu geçeceğini aktaran Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün yaptığımız Bilim Kurulu toplantısında aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak Biontech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir."

Kısıtlamaların kalkmasının, onlara ne kadar uyulacağına bağlı olduğunu söyleyen Koca, yerli aşıların kat ettiği yol hakkında ise şöyle konuştu:

*Yerli inaktif aşımız Faz II denemelerini tamamladı. Sonuçların değerlendirilmesini takip eden önümüzdeki birkaç gün içinde Faz III denemelerinin hazırlıkları başlayacaktır. Bu yaygın kullanım öncesi son aşamadır.

*İkinci inaktif aşımız ise Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırma Merkezinde Faz I aşamasına başlamış ve ilk gönüllülerinin aşılanmasını tamamlamıştır.

*Faz I çalışması devam eden bir diğer aşı adayımız olan virüs benzeri parçacık aşısı ise ilk gönüllülerinin tamamını aşılamış durumdadır. Mayıs ayı sonunda Faz II çalışmasına geçilmesi hedeflenmektedir.

*Intranazal uygulanacak aşı adayımız için ise Faz I çalışması için araştırma ürünü üretilmiştir. Gerekli testler tamamlandıktan sonra Faz I çalışmasına başlanacak.

*Adenövirüs temelli Vektör aşı adayımız ise üretilmiş ve Faz I aşamasına ulaşmıştır.