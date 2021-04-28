Türkiye’de salgın: 40 bin 444 vaka, 341 ölüm

HABER MERKEZİ

Türkiye’de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 40 bin 444 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre son 24 saatte 283 bin 261 kişiye coronavirüs testi yapıldı.

Yapılan testlere göre 40 bin 444 vaka tespit edildi ve 2 bin 728 hasta daha belirlendi.

Verilere göre toplam vaka sayısı 4 milyon 751 bin 26’ya yükseldi.

Son 24 saatte 341 kişi daha hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 39 bin 398’e çıktı.

Bakanlık, 45 bin 198 kişinin daha iyileştiğini bildirdi.