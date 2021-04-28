Başbakan: Kürdistan Bölgesi barışçıl birlikte yaşam kültürüne bağlı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin farklı din ve etnisiteler arasında barışçıl birlikte yaşam kültürüne bağlı olduğunu vurguladı

Başbakan Mesrur Barzani, Vatikan’ın Bağdat Büyükelçisi Mitja Leskovar ile bir araya geldi.

Görüşmede Başbakan Mesrur Barzani’ye ziyaretinin başarılı geçmesinden ötürü Papa Francis’in teşekkürlerini ileten Leskovar, Hristiyanların korunması ve ağırlanmasının yanı sıra zulüm korkusundan Kürdistan Bölgesi’ne sığınan tüm sığınmacılara ev sahipliği yapılmasından ötürü Papa’nın teşekkürlerini ilettiğini bildirdi.

Başbakan Mesrur Barzani ise, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin farklı din ve etnisiteler arasında barışçıl birlikte yaşam kültürüne bağlı olduğunu vurgulayarak, Papa’nın Kürdistan Bölgesi ve Irak ziyaretinin tarihi olduğunu belirtti.

Başbakan, Papa’nın ziyaretinin Irak’ın bileşenleri arasında hoşgörü kültürünün gelişmesine vesile olmasını diledi.

Erbil-Bağdat ilişkilerinin konuşulduğu görüşmede, 2021 bütçe yasası ve Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarının en kısa zamanda gönderilmesi, Ninova ovası ve Kürdistan Bölgesi idaresinde olmayan Kürdistani bölgelerin durumu, söz konusu bölgelerdeki durumun normalleşmesi ve 140’ın maddenin uygulanması ele alındı.