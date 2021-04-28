4 Avrupa ülkesinde pandemide son durum

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İngiltere Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 29 artarak 127 bin 480'e ulaştı.

Ülkede 2 bin 166 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 411 bin 797'ye yükseldi.

Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 33 milyon 959 bin 908'e ulaştı, bunlardan 13 milyon 581 bin 76'sına ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede 1634 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor, bunlardan 227'si yoğun bakımda bulunuyor.

Covid-19'un daha hızlı yayılan ve daha öldürücü olan bir türünün etkisiyle İngiltere'de vakalar ve buna bağlı olarak ölümler artmıştı.

Ülkede en yüksek günlük vaka 81 bin 547 ile 29 Aralık'ta, en çok can kaybı da 1820 ile 20 Ocak'ta kaydedilmişti.

Ancak hem 5 Ocak'ta başlayan karantina hem de aşının etkisiyle son haftalarda günlük vakalar 5 binin, can kayıpları da 100'ün altına gerilemişti.

İTALYA

İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 336 bin 336 testte 13 bin 385 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 14 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 994 bin 894'e ulaştı.

Ülkede aktif Covid-19 hasta sayısı 442 bin 771'e, yoğun bakımdakilerin sayısı 2 bin 711'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 344 artarak, 120 bin 256'ya yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 18 bin 416 artışla 3 milyon 431 bin 867'yi buldu.

Covid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı, bugün itibariyle 18 milyon 617 bin 429 oldu. Aşılananların 5 milyon 475 bin 401'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

İSPANYA

İspanya Sağlık Bakanlığının güncellediği Covid-19 verilerine göre, son iki gündür çok az da olsa yeni vaka ve ölüm sayılarında düşüş gözlenirken, ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı 235'den 230'a geriledi.

Ceuta ve Melilla kentleri dışında Bask, Navarra, Madrid, Katalonya, Rioja ve Aragon özerk yönetimleri salgının en yoğun görüldüğü bölgeler olarak öne çıktı.

Ülkede son 24 saatte 88 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 77 bin 943'e, vaka sayısı ise 3 milyon 504 bin 799'a ulaştı.

Bakanlık mevcut durumda 9 bin 985 Covid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 2 bin 316'sının yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranında yüzde 44 ile Madrid ilk sırada bulunuyor.

Salgından dolayı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina, ev misafirliği yasağı ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları devam ediyor.

Hükümet, OHAL'i öngörüldüğü gibi 9 Mayıs'ta sonlandırmayı planlıyor.

FRANSA

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 324 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 103 bin 947'ye çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 31 bin 539 artışla 5 milyon 565 bin 852'ye yükseldi.

Hastanelerde 5 bin 879'u yoğun bakımda olmak üzere 29 bin 911 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1704 artışla 336 bin 281'e ulaştı.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Covid-19 aşısı yapılanların sayısı 14 milyon 874 bin 991'e çıktı, bunlardan 6 milyon 61 bin 920'sine ikinci doz uygulandı.