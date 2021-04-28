Ekonomi

Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
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dünya Fed Faiz kararı

HABER MERKEZİ

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Nisan ayı toplantısının ardından beklentilere paralel olarak federal fonlama faizini değiştirmeyerek oy birliği ile yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı.

Fed'den yapılan açıklamada en az 120 milyar dolar olan aylık varlık alım programının sürdürüleceği belirtildi.

Ekonomik aktivitenin ve istihdamın güçlendiği vurgulanırken enflasyondaki yükselişin büyük oranda geçici faktörleri yansıttığına değinildi.

Açıklamada, enflasyon çoğunlukla geçici faktörleri yansıtarak yükselmiştir. Hedeflerde önemli bir ilerleme sağlanana kadar varlık alımları devam edecek. Ekonomiyi desteklemek için elimizdeki tüm araçları kullanmakta kararlıyız ifadeleri kullanıldı.

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