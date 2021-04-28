Blinken’den 'Ermeni soykırımı' ve S-400’ler hakkında açıklama

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Joe Biden’ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıması ve S-400 savunma sistemleri konularında değerlendirmelerde bulundu.

Biden'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini kaydeden Blinken, Biden'ın 'Ermeni Soykırımı' açıklamasının sürpriz olmaması gerektiğini ifade etti.

Blinken, Biden’ın uzun zamandır 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlaması nedeniyle bu açıklamanın beklendiğini söyledi.

ABD'nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini satın almaktan vazgeçme konusunda Türkiye'ye karşı son derece açık bir tutum sergilediğini dile getiren Blinken, S-400 savunma sistemlerinin ABD'nin güvenliğini riske ettiğini vurguladı.

Blinken, Türkiye'nin ve tüm ABD müttefiklerinin Rus savunma sistemlerini satın almaktan kaçınmasının önemli olduğunu vurguladı.

Joe Biden, 24 Nisan dolayısıyla yaptığı açıklamada 1915 olaylarından “soykırım” olarak söz etmiş ve "Ermenilerin hikâyesini onurlandırıyoruz. Acılarını görüyoruz. Tarihi teyit ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Böylece Biden, 1981 yılında yaptığı açıklamada aynı sözcüğe yer veren Ronald Reagan'dan bu yana "soykırım" terimini kullanan ilk ABD başkanı oldu. Biden, kampanya döneminde de "Ermeni Soykırımı'nı tanıyacağını" ilan etmiş ve geçen yıl 24 Nisan'da yaptığı açıklamada da bu ifadeye yer vermişti.