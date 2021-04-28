Kürdistan Bölgesi’nde bayramın 3 günü tam kapanma uygulanacak

ERBİL (K24)

Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, Ramazan Bayramı’nın her 3 gününde tam kapanma uygulanacağını söyledi.

Coronayla Mücadele Yüksek Konseyi toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Ramazan Bayramı’nda 3 gün boyunca tam kapanmaya gidileceğini belirtti.

Hindistan’la karşılıklı olarak uçak seferlerinin durdurulduğunu kaydeden Adil, Hindistan’dan gelen yolcuların 14 gün karantinada tutulacağını bildirdi.

Herkese virüsle mücadele tedbirlerine bağlı olmaları çağrısında bulunan Adil, yüz yüze eğitim sürecinin başlamasıyla ilgili kararın uygun zamanda alınacağını ifade etti.

Yüz yüze eğitim sürecinin başlaması için Bakanlar Kurulu’nun Sağlık Bakanlığı’nın raporunu beklendiğini söyleyen Adil, bayramın 3 günü sokağa çıkma yasağının uygulanacağını belirtti.