Fransa Başbakanı’ndan e-bildiriye kınama

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Fransa Başbakanı Jean Castex, aralarında emekli general ve subayların da bulunduğu askerlerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hitaben Valeurs Actuelles sitesinde yayınladıkları açık mektupta “iç savaş” tehlikesine karşı uyarıda bulunmasına dair açıklama yaptı.

Castex, askeri figürlerin siyasete yönelik ender görülen müdahalesini “tüm cumhuriyetçi ilkelere, saygınlığa ve ordunun görevine karşı bir girişim” olarak nitelendirdi.

Açık mektubu yazan askerleri saflarına davet eden sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (RN) lideri Marine Le Pen'e de tepki gösteren Fransa Başbakanı, "Tamamen kabul edilemez bir siyasi manevra olmasaydı, bu önemsiz bir mesele olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Le Pen, geçen hafta yaptığı açıklamada askerlerin ülkenin kötüye giden durumuna yönelik endişesini paylaştığını belirterek, "Bununla birlikte, bu zayıf siyasi gücü kötü alışkanlıklarından vazgeçirmek için uyarının yeterli olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ulusal birlik hükümeti kurma amacıyla cumhurbaşkanı adayı olduğunu aktaran Le Pen, "Sizi, başlayan bu savaşta hareketimize katılmaya çağırıyorum. Bu siyasi ve barışçıl, her şeyin ötesinde Fransa için bir savaştır" demişti.

Aralarında 20 emekli general ile emekli ve muvazzaf subayların bulunduğu askerler, Valeurs Actuelles sitesinde geçen hafta yayımladıkları açık mektupta, ülkede büyüyen bir kaos olduğu iddiasında bulunarak, Macron'a bu kaosu engellemezse iç savaş çıkacağı ve ölümlerden sorumlu olacağı uyarısında bulunmuştu.

Fransa Savunma Bakanı, açık mektupta imzası yer alan tüm muvazzaf askerleri cezalandırmakla tehdit etmişti.