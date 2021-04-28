Başbakan’dan DAİŞ’lilerin yargılanmasına ilişkin onaylanan yasa tasarısıyla ilgili açıklama

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, DAİŞ suçlularına özel ceza mahkemesi kurulmasıyla ilgili yasa tasarısının Bakanlar Kurulunda onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada, söz konusu yasanın suçluların cezalandırılması ve daha çok adalet için bir adım olacağını söyledi.

Başbakan yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulunun DAİŞ suçlularının yargılanması için özel mahkeme kurulmasını öngören yasa tasarısını onayladığını kaydederek, DAİŞ’li teröristlerin savaş suçları işlemek, insanlığa karşı suç işlemek ve katliam suçlarını işlemekten yargılanacağını belirtti.

Yasa tasarısının Kürdistan Parlamentosu’nda kabul edilmesinin ardından Bakanlar Kuruluna gönderildiğini vurgulayan Başbakan, yasanın DAİŞ’lilerin yargılanmasının çerçevesini belirlediğini ve DAİŞ suçlarını araştıran UNITAD’ın katılımıyla Kürdistan Bölgesi’nde ulusal bir mahkemenin kurulmasını öngördüğünü ifade etti.

Yasanın Ezidiler ve diğer DAİŞ mağdurlarının derin yaralarını iyileştirmeyeceğini söyleyen Başbakan, ancak bunun suçluların cezalandırılmasına ve adaletin yerini bulmasına vesile olacağını kaydetti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Irak hükümeti ve uluslararası toplumun görevinin DAİŞ’li teröristleri işledikleri suçlara karşın hukukun karşısına çıkarmak olduğunu belirten Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nin söz konusu yasayla bu ortak göreve yönelik çaba gösterdiğini bildirdi.

Öte yandan, bugün Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, 5 yasa tasarısını onayladı.

Ticaret ve sanayiyle ilgili onaylanan yasaların dışında Kürdistan Bölgesi’nde DAİŞ teröristlerinin yargılanacağı özel ceza mahkemesinin kurulması yasa tasarısı da onaylandı.