Biden: Putin bizim gerekli cevapları vereceğimizi çok iyi anladı

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ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak 2021’den bu yana ilk kez Kongre ortak oturumunda Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerine hitap etti.

Yıllar boyunca birçok başkanın bu kürsüye gelerek, savaş ilanı, barış kutlaması, yeni plan ve olanakların duyurulması gibi konularda konuştuğuna işaret eden Biden, "Bugün buraya krizden ve fırsatlardan konuşmak için geldim. Ülkemizi yeniden inşa etmek ve demokrasimizi yeniden diriltmek konusunda konuşmak için geldim" diye konuştu.

Görevdeki 100’üncü gününün arifesinde bu konuşmayı yaptığını vurgulayan Biden, şu anda yüzyılın en kötü salgını ve Büyük Buhran’dan bu yana en kötü ekonomik kriz ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Biden, “Şimdi görevdeki 100’üncü günümde şunu ülkeme söyleyebilirim ki, Amerika yeniden hareket halinde” diye konuştu.

RUSYA'YA "İŞ BİRLİĞİ" MESAJI

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde de bir çatışmanın peşinde olmadıklarını ancak eylemlerinin bir sonucu olacağını söylediğini aktararak, “Rusya’nın seçimlerimize müdahalesine, hükümetimiz ve işletmelerimize siber saldırısına orantılı yanıtlar verdik. Ancak konu ortak çıkarlarımıza geldiğinde iş birliği içinde olabiliriz. Putin, bizim gerekli cevapları vereceğimizi çok iyi anladı” diye konuştu.

İran ve Kuzey Kore’nin nükleer programlarının dünya için ciddi tehdit olduğunun altını çizen Biden, “Bu ülkelerin ortaya çıkardığı tehditlerle, diplomasi ve mutlak kararlılıkla mücadele için müttefiklerimizle yakından çalışacağız” diye konuştu.

"AFGANİSTAN'DAN ARTIK EVE DÖNME ZAMANI"

ABD’nin şu anda dünyadaki en büyük savaş güçlerinden birine sahip olduğunun altını çizen Biden, “Amerikan liderliği, Afganistan’daki sonsuz savaşı bitirmek anlamına geliyor” dedi.

Biden, Afganistan’a 11 Eylül saldırılarının hesabını sormak üzere gittiklerini belirterek, "Usame Bin Ladin’e adaleti sağladık ve Afganistan’daki El-Kaide’nin terör tehdidini azalttık. 20 yıllık kahramanlık ve fedakarlığın ardından, ülkemizdeki askerleri evine getirme zamanı" ifadesini kullandı.