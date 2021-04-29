Irak - Suriye sınırı boyunca hendek kazılıyor

ERBİL (K24)

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hefaci yaptığı açıklamada, iki ay içinde Suriye sınırı boyunca 3 metre uzunluk ve 3 metre derinlikte kazılmaya başlanan hendeği bitirmeye çalışacaklarını söyledi.

Hefaci, bu hendek sayesinde DAİŞ’lilerin Suriye’den Irak topraklarına sızmasını engellemeyi umduklarını belirtti.

Hefaci, Koalisyon güçlerinin de hendek boyunca gözetleme kulesi dikilmesi ve dikenli tel çekilmesi önerisinde bulunduğunu kaydetti.

Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü, Irak’ın Suriye’yle 220 kilometrelik sınırı bulunduğunu ve 140 kilometrelik mesafenin tamamlandığını söyledi.

DAİŞ’in iki ülkede alan hakimiyeti son bulmasına rağmen, sınır bölgesinden geçişlerle sık sık saldırılar gerçekleştirdiği biliniyor.

Irak ordusu ve Haşdi Şabi, geçtiğimiz yıllarda bu bölgede DAİŞ’e karşı birçok kez operasyon düzenledi.