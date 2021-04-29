Kerkük’te patlama: İntihar bombacısı öldürüldü
KERKÜK (K24)
K24 Kerkük muhabiri, bir intihar bombacısının, Kerkük Ulusal Güvenlik Müdürlüğü binasına girmeye çalışırken, güvenlik güçleri tarafından vurulduğunu bildirdi.
İntihar saldırganının giydiği bombalı düzeneğin de ateş açılması sonucu infilak ettiği aktarıldı.
Irak Güvenlik İletişim Hücresi’nden yapılan açıklamada, saldırganın üzerindeki bombanın infilak etmesi sonucu 2 güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirtildi.