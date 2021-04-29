Politika

Kerkük’te patlama: İntihar bombacısı öldürüldü

Kerkük’te intihar saldırısı düzenleme girişiminde bulunan saldırgan öldürüldü, üzerindeki bomba infilak etti.
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Kerkük
Kerkük
kürdistan Kerkük intihar bombacısı

KERKÜK (K24)

K24 Kerkük muhabiri, bir intihar bombacısının, Kerkük Ulusal Güvenlik Müdürlüğü binasına girmeye çalışırken, güvenlik güçleri tarafından vurulduğunu bildirdi.

İntihar saldırganının giydiği bombalı düzeneğin de ateş açılması sonucu infilak ettiği aktarıldı.

Irak Güvenlik İletişim Hücresi’nden yapılan açıklamada, saldırganın üzerindeki bombanın infilak etmesi sonucu 2 güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirtildi.

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