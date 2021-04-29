ABD’den Ortadoğu’ya üst düzey heyet: Gündemde İran var

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ABD Başkanı Joe Biden’ın siyasi, askeri ve güvenlik konularında görüşmelerde bulunması için Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Ürdün dahil olmak üzere Ortadoğu ülkelerine üst düzey bir heyet göndereceği bildirildi.

Beyaz Saray kaynaklarından edinilen bilgilere heyet, ABD’nin İran’ın nükleer faaliyetleri hakkında Viyana’da yapılan müzakereler, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) yeni F-35 uçaklarını satın alması ve bölgede yaşanan gerilimin azaltılması için yetkililerle görüşmelerde bulunacak.

Heyette ABD’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Derek Chollet, Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri Bakan Yardımcısı Joey Hood, Savunma Bakanlığı Ortadoğu Sorumlu Bakan Yardımcısı Dana Stroul bulunacak.

ABD’nin Tahran Elçisi, Viyana’da gerçekleşen müzakereleri ve yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere bölge ülkelerinin dışişleri bakanları ile video konferans gerçekleştirdi.

ABD heyeti, bölgedeki müttefiklerin Biden’ın nükleer anlaşmaya geri dönmesini düşünmesi üzerine endişe duydukları bir dönemde Ortadoğu’ya gidecek. Eski ABD Başkanı Donald Trump Mayıs 2018’te nükleer anlaşmadan çekilmişti.