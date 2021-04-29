Rojava’da Covid-19 kaynaklı can kaybı artıyor

HABER MERKEZİ

Rojava’daki Sağlık Komitesi Eşbaşkanı Dr. Ciwan Mistefa, Covid-19 salgınıyla ilgili son 24 saatlik verileri açıkladı.

Buna göre, Rojava’da ve Özerk Yönetim’in kontrol ettiği bölgelerde son 24 saatte 14 kişi hayatını kaybetti, 123 yeni vaka tespit edildi.

20 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

En çok can kaybı ve vakanın Kamışlo ve Haseke’de kaydedildiği açıklandı.

Buna göre, Rojava’da şimdiye kadar 15 bin 786 vaka tespit edildi, 571 kişi yaşamını yitirdi, bin 606 kişi de iyileşti.