Guardiola: Mbappe ve Neymar bizi öldürebilirdi

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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, PSG'yi 2-1 mağlup ettikleri Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Guardiola maç değerlendirmesinde "Mbappe, Neymar, Di Maria gibi oyunculara karşı oynamak kolay değil. İkinci yarı agresif daha fazla gol bulabilirdik. Takımın genel performansından memnunum ama hala işimiz bitmiş değil" ifadelerini kullandı.

Maçın taktiksel planı hakkında da konuşan Guardiola, şunları kaydetti:

"Açık futbol oynasaydık Mbappe ve Neymar bizi öldürebilirdi. Bu oyuncuların Bayern'e karşı neler yaptığını hepimiz gördük. Bu sebeple tempoyu düşük tuttuk. Oyuncularım maç sonunda kutlama yapmadı. İki maçlı bir elemede her şeyin olabileceğini tahmin ediyoruz."