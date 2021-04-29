Başkan Barzani ile Berhem Salih, Irak’taki son gelişmeleri görüştü

ERBİL (K24)

Erbil’de temaslarda bulunan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih bugün Başkan Mesud Barzani’yle bir araya geldi.

Irak’taki son siyasi gelişmelerin ele alındığı görüşmede, yapılması planlanan seçimler ve siyasi süreç önündeki engellerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerin de değerlendirildiği görüşmede, sorunların çözümünün, Irak açısından istikrar ve her alanda gelişme açısından önemli bir faktör olduğu vurgulandı.

Kürdistan Bölgesi’nin durumu ve siyasi taraflar arasındaki ilişki de görüşmenin diğer başlıkları arasında yer aldı.