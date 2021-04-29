Diyarbakırlı taksici güvercinini yanından ayırmıyor

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakırlı taksi şoförü Haci Baran, güvercin sevdasını taksi durağına taşıdı.

Taksi durağında güvercinlere yuva yapan Haci Baran (55), hem işini yapıyor hem de gençliğinden beri hobi olarak güvercin besliyor.

Baran’nın bu hobisi, hem iş arkadaşlarının hem de yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor.

K24’e konuşan Baran, güvercin sevgisinin babası sayesinde gençliğinde başladığını ve güvercinlerle sabırlı olmayı öğrendiğini söylüyor:

“Gittiğim her yere güvercinleri de götürüyorum. Özellikle salgın döneminde iş olmadığı zamanlarda duraktaki bütün şoförler güvercinlerle oynayarak vakit geçiyorlar.”

Güvercinleri ve hayvanları sevmenin insanları kötülüklerden uzak tuttuğunu söyleyen Baran, Diyarbakır'ın birçok yerinde güvercinleri sevme ve sahiplenme kültürünün olduğunu söyledi.

Duraktaki şoförlerden Hasan Ulter de çocukluğundan beri güvercinleri sevdiğini, duraktaki güvercinlerin sadece kendisi ve şoförler için değil, gelip giden pek çok kişi ve çocuklar için de bir sevgi ve ilgi alanı olduğunu belirtiyor.

Kürdistan'ın birçok şehrinde güvercin besleme kültürü var. Her yıl birçok şehirde güvercin yarışmaları düzenleniyor.