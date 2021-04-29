Rojava’da kısıtlamalar uzatıldı

Özerk Yönetim Eşbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rojava’da devam eden sokağa çıkma kısıtlamasının 7 gün daha uzatıldığı duyuruldu. Yarın başlayacak yasağın 6 Mayıs'a kadar süreceği bildirildi.

Alınan kararlara göre, saat 19.00 ile 07.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Sınır kapıları ise sadece insani ve tıbbi yardımlar ile öğrencilerin gidiş gelişlerine açık olacak.

Etkinlikler, taziye çadırları, cami ve diğer ibadethaneler kapalı olacak, tüm toplantılar yasaklanacak.

Üniversiteler, kolejler ve diğer tüm eğitim kurumları kapalı olacak.

Tüm cafeler, kahvehaneler ve pazar yerleri kapalı olacak sadece restoranlara yemek siparişi verilebilecek.

Son olarak açıklamada, tüm vatandaşların tedbir amaçlı belirlenen kurallara uymaları ve maske takmayı ihmal etmemeleri gerektiği belirtildi.