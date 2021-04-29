Suriye devlet başkanlığı seçimleri için 51 adaylık başvurusu

HABER MERKEZİ

Suriye'de dün öğlene kadar Anayasa Mahkemesi’nden Halk Konseyi’ne (parlamento) verilen bilgide 51 kişinin adaylık için başvurduğu bildirildi.

55 yaşındaki Beşar Esad dışında geri kalan ve ilk kez kadınları da içeren adayların çoğu pek tanınmıyor.

Başvuruların resmen kabul edilmesi için, adayların iktidardaki Baas Partisi’nin çoğunluğa sahip olduğu Halk Konseyi’nin 250 üyesinden en az 35’inin desteğini alması gerekiyor.

Esad muhaliflerinin ve analistlerinin “formalite” olarak adlandırdığı yarış için Halk Konseyi’nin desteğini alacak son adayların isimlerinin ne zaman açıklanacağı henüz netlik kazanmadı.

Devlet başkanlığı seçimlerine aday olan isimlerin son 10 yıl içerisinde sürekli olarak Suriye’de ikamet etmesi şartı bulunuyor.

Esad, Haziran 2014’de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 88’ini alarak kazandı. On yılı aşkın bir süredir devam eden 388 bini aşkın insanın ölümüne, on binlerce insanın tutuklanmasına, alt yapının tahrip olmasına, ekonominin bitme noktasına gelmesine ve nüfusun yarısından fazlasının yerlerinden edildiği savaş sebebiyle önümüzdeki seçimlerin rekabet yaşanmadan gerçekleşmesi bekleniyor.

Savaşı kaybetme noktasına gelen hükümet güçleri, Rusya ve İran’ın askeri desteğini alarak ülkenin büyük bir bölümünün kontrolünü yeniden sağladı. Bazı alanlar ise hala muhalifler, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve cihatçı örgütlerin kontrolü altında. Devlet başkanlığı seçimleri yalnızca hükümet güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde yapılacak.

İş insanları da dahil olmak üzere pek çok Suriyelinin paralarını yatırdığı komşu Lübnan'da hızlanan ekonomik çöküşün yanı sıra, Suriye, yıllarca süren savaşın bıraktığı yıkıntı ve Batı yaptırımlarıyla şiddetlenen boğucu bir ekonomik krize tanıklık ediyor.

Seçimler 2012 yılında düzenlenen anayasaya göre yapılırken, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Cenevre’de hükümet ve muhalif temsilerin katılımıyla gerçekleşen Anayasa Komisyonu toplantılarından ise sonuç alınamadı.