Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum

Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs salgını dolayısıyla son 24 saatte 11 kişi yaşamını yitirdi.
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kürdistan Kürdistan Bölgesi Coronavirüs Covid-19

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 7 bin 800 Covid-19 testi yapılırken, 868 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 907 kişi sağlığına kavuşurken, 11 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 630 bin 353 Covid-19 testi yapılırken, 150 bin 8 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 126 bin 508 kişi sağlığına kavuşurken, 4 bin 16 kişi yaşamını yitirdi.

19 bin 484 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.

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