Fransa'da bildiriye imza atan muvazzaf askerler hakkında soruşturma

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Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre aktif görevde olduğu halde bildiriye imza attığı tespit edilen dördü subay 18 askerin, Yüksek Askeri Konsey'de hesap vereceğini bildirdi.

İmzacı subayların "ordudan atılmasına kadar gidecek bir prosedür" başlattıklarını açıklayan General Lecointre, Savunma Bakanı Florence Parly'nin talimatı üzerine bu süreci başlattıklarını söyledi.

Lecointre, "Başlatılan süreç, istisnai bir süreç. İmza atan askerlerin her biri Yüksek Askeri Konsey'e getirilecek. Sonuçta, bu kişiler hakkında askeri disiplin cezası verilecek. Eğer ordudan atılmalarına gerek görülürse, bu konudaki kararnameyi Cumhurbaşkanı imzalayacak. Bu askerlerin emekli edilmesine karar verilmesini diliyorum. Yüksek rütbeliler için ceza daha ağır olacak. Çünkü sorumluluk ne kadar yükselirse, tarafsızlık ve örnek olma yükümlülüğü de o kadar artar" ifadelerini kullandı.

CEZA İHTİMALİ NE?

Savunma Bakanı Florence Parly, bir önceki gün yaptığı açıklamada, bildiriyi "sorumsuz ve kabul edilemez" bulduğunu açıklayarak, imzacı askerlere ceza verilmesini istediklerini belirtmişti. İmzacı askerler, "üniforma giyme yasağı, askeri kimliklerinin ellerinden alınması ve ordudan uzaklaştırma" gibi pek çok ceza alma riski ile karşı karşıya.

İMZACILAR SAVUNMAYA DEVAM EDİYOR

Aşırı sağ politikacıların destek verdiği generaller, bu açıklamaların ardından ülkedeki tüm haber kanallarına çıkarak bildiriyi savunmaya devam etti. İmzacı emekli generallerden Emmanuel de Richoufftz, BFM TV'ye yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüm, devlet sorunların tam olarak farkında değil. Bir asker, emekli olduktan sonra bir sivile dönüşür ve herkes gibi görüşlerini açıklama hakkına sahip bir yurttaştır. Görüşlerimizi açıklamamız çok önemli" dedi.

LCI haber kanalına konuk olan emekli General Antoine Martinez de, "Elbette aktif askerlerin göreve çağırılması hükümet tarafından olacaktır. Biz sadece uyarı görevimizi yerine getiriyoruz. Biz kendiliğimizden görev çıkarmıyoruz. Hükümet bizi çağırırsa hazır olduğumuzu söylemek istiyoruz. Anayasa, hükümete, ülke güvenliğini sağlamak için polis ve jandarma yetersiz olduğunda, askeri göreve çağırma yetkisi verir. Elbette askerlere görev verecek olan politikacılar" diye konuştu.

SAVUNMA BAKANLIĞI SORUŞTURMANIN ARKASINDA

Generallerin açıklamaları üzerine haber kanallarına konuşan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Herve Grandjean, "Açıklama yapan aktif asker sayısı 18, görev başındaki asker sayısı ise 200 binden fazla. 18 asker, ordunun genelini yansıtmaktan çok uzak. Generaller, emekli bile olsalar, sessiz kalmakla yükümlü. Bildirilerinde mevcut yasaların tam olarak uygulanmasını istiyorlar. Ama kendileri bu bildiriyle yasayı çiğniyor. Askeri yasada, çok açık bir şekilde tarafsızlık ve politik, dini konularda konuşmama zorunluluğu var. Cumhuriyet ilkelerine saygı duymayan hiç kimse orduya giremez" dedi.

FRANSIZLARIN YÜZDE 58'İ DESTEK VERDİ

Öte yandan LCI tarafından Harris Interactive'e yaptırılan bir anket ise Fransızların yüzde 58'inin, yani her 10 Fransız’dan neredeyse altısının askerlere destek verdiğini gösterdi. 'Emekli askerlerin kendilerini ifade etmelerinin doğal olduğunu' dile getiren katılımcıların yüzde 74'ü, generallerin dile getirdiği "toplumun parçalanmakta olduğu", yüzde 86'sı ise "şiddetin giderek tırmandığı "görüşünü destekledi. Ankete katılanların yüzde 30'u ise askerlerin cezalandırılması gerektiğini dile getirdi. (Kaynak: VOA)