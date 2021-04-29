Türkiye’de son 24 saatte 37 bin 674 Covid-19 vakası

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Türkiye’de son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 339 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 278 bin 108 Covid-19 testi yapılırken, 37 bin 674 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 43 bin 253 kişi sağlığına kavuşurken, 339 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı ise 2 bin 715 olarak açıklandı.

Türkiye’de şimdiye kadar 46 milyon 996 bin 712 Covid-19 testi yapılırken, 4 milyon 788 bin 700 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 4 milyon 255 bin 714 kişi sağlığına kavuşurken, 39 bin 737 kişi yaşamını yitirdi.