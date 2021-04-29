Silahlı gruplar yeniden Haseke’deki içme suyunu kesti

HASEKE (K24)

Türkiye destekli silahlı gruplar, yaklaşık 15 gündür Rojava’daki kentlerin içme suyunu temin eden tesisleri engelliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Haseke Su İşleri Eşbaşkanı Nidal Mahmud, söz konusu tesisin kente, kente bağları köylere ve mülteci kamplarına su akışını sağladığını söyledi.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Nidal Mahmud, tesisin engellenmemesi konusunda uyardı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Daimi Temsilcisi Wisam Sebah da Türkiye destekli silahlı grupların kentteki suyu kesmeye ve sivillere karşı silah kullanmaya devam ettiğini vurguladı.

Temsilci, silahlı grupların tesisleri 23 kez engellediğini ve en sonuncusunun 15 günden uzun sürdüğünü kaydetti.

Tesislerin engellenmesi nedeniyle Serêkaniyê ve Haseke’de halk susuz kaldı.

Haseke kentinin içme suyu, Serêkaniyê kentine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Elok içme suyu tesislerinden sağlanıyor.

Türkiye ve kendisine bağlı silahlı gruplar 18 Mart 2018 yılında Afrin’e, 9 Ekim 2019 yılında da Girê Spî ve Serêkaniyê’ye girmişti.