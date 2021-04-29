Yaşam

Haci Omeran’da mayına basan vatandaş bacağını kaybetti

Başkent Erbil’e bağlı Haci Omeran kasabası sınırları içerisindeki dağlık alanda bitki toplayan bir vatandaş, mayın patlaması sonucu bir bacağını kaybetti.
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kürdistan Erbil Haci Omeran mayın

ERBİL (K24)

Başkent Erbil’e bağlı Haci Omeran kasabası sınırları içerisindeki dağlık alanda bitki toplayan bir vatandaş, mayın patlaması sonucu bir bacağını kaybetti.

K24’e konuşan Erbil Mayın İşleri Kurumu Sorumlusu Raber Enwer, bugün saat 15:00’da Erselan Muhammed Wesu isimli vatandaşın Kudu Dağı’nda ilkbahar bitkileri toplarken mayına bastığını belirtti.

Enwer, söz konusu vatandaşın bir bacağını kaybettiğini kaydetti.

Bu yıl Erbil sınırları içerisinde 5 kişinin mayın kazası yaşadığını söyleyen Enwer, bunlardan birinin yaşamını yitirdiğini, dördünün ise yaralandığını ifade etti.

 

 

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