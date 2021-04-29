Avrupa ülkelerinde coronavirüs salgınında son durum

HABER MERKEZİ

İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 330 bin 75 testte 14 bin 320 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 14 ayda toplam vaka sayısı 4 milyon 9 bin 208'e yükseldi.

Ülkede aktif Covid-19 hasta sayısı 438 bin 709'a, yoğun bakımdakilerin sayısı 2 bin 640'a geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 288 artarak 120 bin 544 oldu.

İyileşenlerin sayısı 18 bin 88 artışla 3 milyon 449 bin 955'e ulaştı.

Covid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı, bugün itibarıyla 19 milyon 60 bin 794 oldu. Aşılananların 5 milyon 638 bin 125'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Diğer yandan, İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, son dönemde vaka sayılarının yükseldiği Hindistan'a ek olarak son 14 günde Bangladeş ve Sri Lanka'da bulunanların İtalya'ya girişlerini yasaklayan kararnameyi imzaladı. Karara göre, sadece İtalya vatandaşlığı bulunanların girişine izin verilecek.

İSPANYA

İspanya Sağlık Bakanlığının güncellediği Covid-19 verilerine göre, ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı bugün değişmeyerek 230'da kaldı.

Ceuta ve Melilla kentleri dışında Bask, Navarra, Madrid, Katalonya, Rioja ve Aragon özerk yönetimleri salgının en yoğun görüldüğü bölgeler olarak öne çıkmaya devam etti.

Ülkede son 24 saatte kaydedilen 137 artışla toplam can kaybı 78 bin 80'e, vaka sayısı da 3 milyon 514 bin 942'ye ulaştı.

Bakanlık mevcut durumda 9 bin 787 Covid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 2 bin 320'sinin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranında yüzde 44 ile Madrid ilk sırada bulunuyor.

Salgından dolayı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma kısıtlaması, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina, ev misafirliği yasağı ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları devam ediyor.

Hükümet, OHAL'i öngörüldüğü gibi 9 Mayıs'ta sonlandırmayı planlıyor.

FRANSA

Ulusal basında yer alan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un planına göre, ülkede 4 haftadır yürürlükte olan sıkı kısıtlamaların 30 Haziran'a kadar 4 aşamada tamamen kaldırılması hedefleniyor.

Her bölgedeki sağlık durumuna göre kısıtlama kaldırma aşamalarının ertelenebileceği belirtilen planda, 3 Mayıs'tan itibaren gündüz seyahat kısıtlamaları ve bölgeler arası seyahat yasağı kaldırılacak, liseler ve kolejler yarı zamanlı açılacak.

Plana göre, 19 Mayıs'ta gece sokağa çıkma yasağı 19.00'dan 21.00'e çekilecek, sinema ve dükkanlar açılacak.

GECE KULÜPLERİ İKİNCİ BİR EMRE KADAR KAPALI KALACAK

Haziranda ise 21.00 olan gece sokağa çıkma yasağı 23.00'e çekilecek, restoranların kapalı mekanda hizmetine izin verilecek ve spor salonları açılacak.

Mekanların üstü açık alanlarında masalarda en fazla 6 kişi bir arada oturabilecek, dışarda da 10'dan fazla kişinin bir arada toplanması yasak olacak.

Her şey yolunda giderse son aşamaya 30 Haziran'da geçilecek, sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırılacak. Aşı karnesi uygulaması sayesinde 1000'den fazla kişinin katılabileceği etkinliklere izin verilecek.

Gece kulüpleri ise ikinci bir emre kadar kapalı kalacak.​​​​​​​​​​​​​​

ÜLKEDE COVID-19 VAKALARINDA SON DURUM

Fransa Halk Sağlığı Kurumu tarafından açıklanan son verilere göre, 324 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 103 bin 947'ye çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 31 bin 539 artışla 5 milyon 565 bin 852'ye yükseldi.

Hastanelerde 5 bin 879'u yoğun bakımda olmak üzere 29 bin 911 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1704 artışla 336 bin 281'e ulaştı.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Covid-19 aşısı yapılanların sayısı 14 milyon 874 bin 991'e çıktı, bunlardan 6 milyon 61 bin 920'sine ikinci doz uygulandı.

ALMANYA

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 264 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 82 bin 544'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 24 bin 736 artışla 3 milyon 357 bin 268'e yükseldi.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı, bugün 154,9 olarak belirlendi.

Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 5 bin 47 olduğu, bunlardan 2 bin 874'ünün de entübe edildiği kaydedildi.

Ülkede 21 milyon kişiye Covid-19 aşısının ilk dozu, 6 milyon 500 bin kişiye ikinci dozu yapıldı.