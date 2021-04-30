KUPA 2: Manchester United kazandı, Arsenal kaybetti
HABER MERKEZİ
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nin, yarı final ilk ayağındaki karşılaşmalar tamamlandı.
İngiltere ekibi Manchester United, Old Trafford Stadı'nda İtalya temsilcisi Roma'yı konuk etti.
Manchester United, 9’uncu dakikada Bruno Fernandes'in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü fazla sürdüremedi. Ataklarını sıklaştıran Roma, 15’inci dakikada penaltıdan Lorenzo Pellegrini ve 34. dakikada Edin Dzeko'nun golleriyle soyunma odasına 2-1 önde girdi.
İkinci devrede üst üste ataklar geliştiren Manchester United, 48’inci ve 64’üncü dakikalarda Edinson Cavani, 71’inci dakikada penaltıdan Bruno Fernandes, 75’inci dakikada Paul Pogba ve 86’ncı dakikada Mason Greenwood'un fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 6-2 galip ayrılarak tur için avantaj yakaladı.
VILLAREAL, ARSENAL’İ DEVİRDİ
Gecenin diğer maçında İspanya temsilcisi Villarreal, İngiltere'nin Arsenal takımını La Ceramica Stadı'nda ağırladı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 5’inci dakikada Manu Trigueros ve 29’uncu dakikada Raul Albiol'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Arsenal'de kazanılan penaltı vuruşunu 73’üncü dakikada gole çeviren Nicolas Pepe, skoru 2-1'e getirdi ve karşılaşma, Villarreal'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Arsenal'de 57’nci dakikada Dani Ceballos, Villarreal'de ise 80’inci dakikada Etienne Capoue ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.