Kırgızistan-Tacikistan sınırında çatışma: Çok sayıda ölü, 10 bin tahliye

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BBC’de yer alan habere göre Kırgızistan ile Tacikistan arasında Çarşamba günü başlayan çatışmalar devam ediyor.

Söz konusu çatışmalarda en az 13 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı, 10 binden fazla kişi tahliye edildi.

Kırgızistan hayatını kaybedenlerin sayısını açıklarken, Tacik tarafına dair veriler belirsizliğini koruyor.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda bazı binaların ateşe verildiği gözüküyor.

Çatışmanın yaşandığı yer Kırgızistan'ın Batken bölgesindeydi.

Batken Valiliği, iki tarafın da gözetim kamerasını kaldırma konusunda uzlaştığını fakat Tacikistan'ın sonradan buna karşı çıktığını açıkladı.

Çarşamba günü başlayan çatışmaların ardından yerel saatle dün 20.00'de ateşkes ilan edildi ve askerlerin üslerine döneceği duyuruldu.

AFP ajansına konuşan Batken polis teşkilatından bir kişi ise çatışmaların daha düşük yoğunlukta da olsa gece devam ettiğini söyledi.

Batken polisi, çatışmaların hem silahlı birlikler hem de siviller arasında yaşandığını belirtti.

İki ülke arasındaki sınır net bir şekilde işaretlenmiş değil ve bu durum 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana sınırda çatışmalara yol açıyor.

Tacikistan yönetimi sabah saatlerinde ateşkesi kabul ettiklerini açıkladı.