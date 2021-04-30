Yapay zekayla çalışan ilk gemi İngiltere’den ABD’ye gidecek

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Kendi kararlarını alabilen ve tam otonomi içinde seyredebilen 15 metre uzunluğunda, 9 ton ağırlığındaki trimaran, Atlantik Okyanusu'nu tek başına geçmeye hazırlanıyor. Gemi ayrıca, okyanustaki plastiğin varlığını ve deniz memelilerini analiz ederek çevreyi inceleyebilecek.

Üç hafta sürmesi beklenen büyük yolculuk, 15 Mayıs'ta İngiltere'nin Plymouth limanından başlaması öngörülüyor.

Okyanusların "iklimimizi düzenleyen gezegendeki en önemli güç olduğunu" vurgulayan ProMare derneğinin kurucusu ve projenin mimarı olan Brett Phaneuf, "Okyanusların yüzde 80'inden fazlası, büyüklüğü ve içerdiği tehlikeler nedeniyle hala keşfedilmemiş durumda" diyerek insansız gemilerin bu konuda çok faydalı olabileceğini söylüyor.

Projede yer alan Rosie Lickorish ise, geminin yapay zekasını bilimsel deneyler yapmak için kullanacağını belirterek, "Deniz memelilerini tespit etmek, onları tanımak ve bize popülasyonlarının dağılımı hakkında bir şeyler öğretmek için binlerce saatlik ses kaydı yardımıyla eğitildi" diye konuştu.

Tam otonom olmasına rağmen, İngiltere'den bir ekip gemiyi 24 saat izleyecek.

"Mayflower 400", 1620 yılında yani 400 yıl önce İngiltere'den Amerika'ya ilk göçmenleri taşıyan Mayflower adlı efsanevi geminin adını aldı.