Sağlık

İran’dan mutasyon tedbiri: Afganistan ve Pakistan’dan girişler yasaklandı

İran'ın, Hindistan'da mutasyona uğrayan yeni tip coronavirüs (Covid-19) türünün engellenmesi amacıyla Pakistan ve Afganistan sınırlarından ülkeye girişleri yasakladığı açıklandı.
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HABER MERKEZİ

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre İran'ın, Pakistan ile arasındaki Mircave ve Rimedan, Afganistan ile arasında yer alan Milek, Mahirud ve Dugarun sınır kapılarından ülkeye girişler yasaklandı.

İran'daki Afganistan ve Pakistan vatandaşları ise bu sınırlardan ülkelerine dönebilecek.

İran, mutasyona uğrayan Covid-19 türünün ortaya çıkması nedeniyle salgının hızla yayılmaya devam ettiği Hindistan ve Pakistan'a 24 Nisan'da uçak seferlerini durdurduğunu açıklamıştı.

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