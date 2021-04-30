CENTCOM Komutanı: ABD’nin Irak’tan çekilmeye niyeti yok

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Bir televizyon programına katılan ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, terör örgütü DAİŞ’le mücadelenin sona ermediğini ve Uluslararası Koalisyon’un terörizmle mücadelesinin devam ettiğini ifade etti.

Irak güçlerinin DAİŞ’le mücadeledeki rolünden övgüyle söz eden McKenzie, “Iraklı güçler teröre karşı meydanı savaşını devam ediyor. Şu anda ABD ve Koalisyon güçleri askeri operasyonlardan çekilerek, yalnızca Irak güçlerine eğitim desteği veriyor” dedi.

McKenzie, Washington ile Bağdat arasındaki stratejik görüşmelerin ülkedeki askeri güçlerin kaderini belirleyeceğini belirterek, “ABD’nin yakın zamanda Irak’tan ayrılabileceğine inanmıyorum, ABD’nin Irak’tan çekilmeye niyeti yok” şeklinde konuştu.

Önceki Donald Trump yönetimi, Irak'taki ABD askerlerinin sayısını 2 bin 500'e indireceklerini açıklamış, 20 Ocak'ta göreve gelen Joe Biden yönetimi tüm asker gönderme ve geri çekme işlemlerini geçici olarak askıya almıştı.

Irak-ABD Stratejik Diyalog Görüşmeleri'nin ilki 11 Haziran 2020'de, ikincisi de Washington'da 9 Ağustos 2020'de yapılmıştı.