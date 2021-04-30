Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19: Son 24 saatte 5 can kaybı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde coronavirüs salgını dolayısıyla son 24 saatte 5 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 9 bin 486 Covid-19 testi yapılırken, 880 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 919 kişi sağlığına kavuşurken, 5 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 639 bin 839 Covid-19 testi yapılırken, 150 bin 888 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 127 bin 427 kişi sağlığına kavuşurken, 4 bin 21 kişi yaşamını yitirdi.

19 bin 440 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.