Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19: Son 24 saatte 5 can kaybı
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde coronavirüs salgını dolayısıyla son 24 saatte 5 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 9 bin 486 Covid-19 testi yapılırken, 880 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 919 kişi sağlığına kavuşurken, 5 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 639 bin 839 Covid-19 testi yapılırken, 150 bin 888 kişide virüs tespit edildi.
Şimdiye kadar 127 bin 427 kişi sağlığına kavuşurken, 4 bin 21 kişi yaşamını yitirdi.
19 bin 440 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.