Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19: Son 24 saatte 5 can kaybı

Sağlık Bakanlığı Covid-19 salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
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kürdistan Kürdistan Bölgesi coronavirüs Covid-19

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde coronavirüs salgını dolayısıyla son 24 saatte 5 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 9 bin 486 Covid-19 testi yapılırken, 880 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 919 kişi sağlığına kavuşurken, 5 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 639 bin 839 Covid-19 testi yapılırken, 150 bin 888 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 127 bin 427 kişi sağlığına kavuşurken, 4 bin 21 kişi yaşamını yitirdi.

19 bin 440 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.

 

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