İngiliz varyantı İran’ı etkisi altına aldı

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Devlet televizyonuna bağlı yayın yapan Genç Gazeteciler Kulübü'ne konuşan ülkenin önde gelen enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından Mohrez, Covid-19’un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonlu türünün İran'da yaygın şekilde görüldüğünü açıkladı.

İran'da şu anda salgının dördüncü dalgasının zirvelerinin görüldüğünü belirten Mohrez, yakın zamanda vaka sayısı ve can kayıplarında düşüş ihtimalinin sağlık kurallarına riayet edilmesine bağlı olduğunu vurguladı.

Mohrez, virüsün varyantlarına karşı da uyarıda bulunarak, "Şu anda hastalarımızın yüzde 70'inden fazlası Covid-19'un İngiliz varyantına yakalanmıştır" dedi.

İran, İngiltere'de Covid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonlu türünün tespit edilmesinin ardından 22 Aralık 2020'de bu ülke ile uçak seferlerini durdurmuştu.

İran'da mutasyonlu virüs ilk kez 5 Ocak'ta görülmüş ve ilk can kaybı da 12 Şubat'ta yaşanmıştı. Sağlık Bakanı Said Nemeki, 13 Şubat'ta yaptığı açıklamada mutasyonlu virüsün hemen hemen ülkenin tamamına yayılmış olabileceğinin uyarısında bulunmuştu. İran, mutasyonlu virüsün yayılmasını engellemek amacıyla 20 Şubat'ta Irak'a açılan 7 sınır kapısından yolcu geçişlerini durdurduğunu açıklamıştı.