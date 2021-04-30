Türkiye’de coronavirüste son durum

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili son 24 saatlik verileri açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 40 bin 131’e yükseldi.

Bugün semptom gösteren 2 bin 673 hastayla birlikte 31 bin 891 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 820 bin 591’e çıktı.

Türkiye’de bugün 265 bin 287 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 47 milyon 261 bin 999’a ulaştı.

Son 24 saatte 68 bin 183 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 4 milyon 323 bin 897’ye ulaştı.

Ayrıca hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.4, ağır hasta sayısı ise 3 bin 534 olarak kaydedildi.