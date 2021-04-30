Beyaz Saray: 100 milyon Amerikalı tamamen aşılandı

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Beyaz Saray, ABD'de yeni tip coronavirüse (Covid-19) karşı tamamen aşılanan kişi sayısının 100 milyona ulaştığını duyurdu.

Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Koordinatörü Jeff Zients, Covid-19 ile ilgili düzenlenen günlük basın toplantısında aşılara ilişkin son rakamları açıkladı.

Zients, "Bugün tam olarak aşılanan Amerikalıların sayısı bakımından önemli bir kilometre taşına ulaştık. Bugün 100 milyon Amerikalı tamamen aşılı. Mart sonunda bu sayının yaklaşık 55 milyon olduğunu dikkate alırsak sayıyı ikiye katladığımızı görürüz" ifadesini kullandı.

Bugüne kadar 300 milyon doz Covid-19 aşısının dağıtıldığını ve bunun 220 milyon dozunun uygulandığını vurgulayan Zients, "Bu, umut için gayet iyi bir neden sunuyor" dedi.

Covid-19 salgınında en çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de bugüne kadar yetişkinlerin yüzde 55'i en az 1 doz Kovid-19 aşısı olurken yüzde 40'ı da tamamen aşılanmış oldu.

BEYAZ SARAY: HİNDİSTAN'DAN ABD'YE SEYAHATLERE KISITLAMA GETİRİLDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Hindistan'da son dönemde hızla artan Covid-19 vakaları nedeniyle bu ülkeden ABD'ye seyahatleri kısıtlayacaklarını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin tavsiyesi üzerine, Biden yönetimi Hindistan'dan seyahatleri acil şekilde kısıtlayacak" ifadelerini kullandı.

Söz konusu politikanın ‘sıra dışı şekilde yüksek Covid-19 vakaları’ ve Hindistan'daki varyantlar ışığında uygulanacağını belirten Psaki, kısıtlamanın 4 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe gireceğini kaydetti.

ABD yönetimi dün de Hindistan'a seyahat uyarı seviyesini en üst düzeye çıkarırken, ABD vatandaşlarına bu ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.