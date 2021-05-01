Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden Hindistan’daki vatandaşlarını tahliye girişimi

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Covid-19 kaynaklı vaka ve ölümlerin tehlikeli boyutlara ulaştığı Hindistan’daki vatandaşlarını getirme çabası içerisinde olduğunu açıkladı.

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi, hükümetin Hindistan’da mahsur kalıp dönmek isteyen vatandaşları getirmek için çalışma içerisinde olduğunu söyledi.

Hükümetin Irak Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde olduğunu kaydeden Dizeyi, söz konusu vatandaşların en kısa sürede Kürdistan Bölgesi’ne getirilmesinin planlandığını belirtti.

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınının tehlikeli boyutlara ulaştığı Hindistan’da hergün yüzbinlerce vaka tespit edilirken, binlerce kişi de yaşamını yitiriyor.

Ülkede şimdiye kadar 106 bini aşkın kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.