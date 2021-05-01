Bağdat’ta bombalı saldırı

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Irak Savunma Bakanlığına bağlı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin, Tarimiye ilçesinde terör unsurlarına yönelik yürüttüğü operasyon sırasında bir bombanın infilak ettiği ifade edildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerini taşıyan askeri aracı hedef alan saldırıda 4 askerin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

23 Ocak’ta Bağdat’ta meydana gelen canlı bomba saldırısında 35 kişi hayatını kaybetmiş, en az 100 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıyı terör örgütü DAİŞ üstlenmişti.

Öte yandan DAİŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de DAİŞ'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DAİŞ'ten temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgeleri ile Bağdat’ta örgütün saldırıları sürüyor.