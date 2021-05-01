WHO’dan bir Covid-19 aşısına daha ‘acil kullanım’ onayı

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WHO Genel Başkan Yardımcısı Mariangela Simao, daha fazla aşıya erişimin önem olduğunu söyledi.

Simao, “Dünyanın önde gelen aşı üreticilerinden ve yoksul ülkelere aşı götüren COVAX programının ana tedarikçilerinden Hindistan’ın ülke içindeki vakaların artması nedeniyle tedarik sorunları yaşaması, salgınla mücadelede farklı aşılara erişimin önemini bir kez daha ortaya koymuş oldu” ifadelerini kullandı.

Moderna’nın elçi-RNA yöntemiyle geliştirdiği Covid-19 aşısına acil durum kullanım onayı verildiğini belirten Simao, bunun onay verilen beşinci aşı olduğunu kaydetti.

WHO Genel Başkan Yardımcısı, “Amaç ilaçların, aşıların ve tanı araçlarının acil durumla mücadele için mümkün olduğunca hızlı erişilebilir hale gelmesi” şeklinde konuştu.

Moderna bu hafta 2022’de üretim ağının kapasitesini 3 milyar doza çıkarmayı hedeflediğini açıklamıştı.

WHO’nun Aşı Uzmanları Stratejik Tavsiye Kurulu, ocak ayında Moderna aşısını 18 ve üstü tüm yaş grupları için önermişti.

Pfizer ve Alman ortağı BioNTech’in aşısı 2020’nin sonunda WHO’dan onay alan ilk aşı olmuştu. O tarihten bu yana WHO AstraZeneca, Hindistan Serum Enstitüsü ve Johnson&Johnson’un aşılarına da onay vermişti.

WHO Çinli Sinopharm ve Sinovac firmalarının aşılarına onay verme konusunda ise gelecek hafta sonuna kadar karara varacak.