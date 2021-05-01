Peşmerge Genelkurmay Başkanı: DAİŞ güvenlik boşluğundan faydalanıyor

ERBİL (K24)

DAİŞ’in bugün sabaha karşı Kerkük’ün Dubiz ilçesi kırsalında düzenlediği saldırıya ilişkin K24’e konuşan Peşmerge Genelkurmay Başkanı Cemal Eminki, “Xaneqin’den Dicle’nin batısında kadar Peşmerge ile Iraklı güçler arasında güvenlik boşluğu var. Bu da DAİŞ’lilerin saldırı ve hareketliliklerinin artmasına yol açıyor” dedi.

Konuyla ilgili Iraklı muhataplarına birçok kez bilgi verdiklerini ancak durumda bir değişiklik olmadığını kaydeden Genelkurmay Başkanı Eminki, “İşbirliği ve ortaklıkla bu boşluk doldurulmalı ancak uyarılarımız ciddiye alınmıyor. Irak tarafı anlaşmaya yanaşmıyor” ifadelerini kullandı.

Eminki, Irak Savunma Bakanlığı komisyonuyla dört koordinasyon merkezinin kurulması için anlaşma sağladıklarını ancak şimdiye kadar sadece Erbil ve Bağdat’ta birer merkezin aktif hale geldiğini söyledi.

DAİŞ’in bugünkü saldırısıyla ilgili de Genelkurmay Başkanı, “DAİŞ’liler Zurgeziraw’da Peşmerge 10. Tugayı’nın mevzilerine saldırdı. Peşmerge sert şekilde karşılık verdi ve saldırıyı püskürttü. Saldırıda 3 Peşmerge şehit düştü, 2 Peşmerge de yaralandı” diye belirtti.