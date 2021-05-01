Politika

Rusya ve Türkiye’den M4 karayolunda devriye eğitimi

Rusya ve Türkiye’nin İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesi M4 karayolunda devriyeye yönelik ortak bir eğitimi gerçekleştirdiği kaydedildi.
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suriye Rusya Türkiye Suriye İdlib M4 karayolu Ortak devriye

HABER MERKEZİ

Günlük basın toplantısında konuşan Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Karpov, “Rusya ve Türkiye tarafından Trumba yerleşim biriminde M4 karayolunda devriyeye yönelik ortak eğitim gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

Karpov’a göre, eğitim sırasında keskin nişancılar tarafından ateş açılması, tanksavar güdümlü füzelerin tehdidiyle karşı karşıya kalınması gibi durumlarda devriye grubunun neler yapması gerektiği üzerinde çalışıldı.

Karpov, Heyet Tahrir el-Şam’dan silahlı grupların İdlib’de gün boyunca 35 saldırı gerçekleştirdiğini de söyledi.

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