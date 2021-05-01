Neçirvan Barzani: Peşmerge ile Irak ordusu hızlıca ortak güç kurmalı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani DAİŞ’in, gece saatlerinde Kerkük’ün Dubiz ilçesi kırsalında Peşmerge Güçleri’ne düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Neçirvan Barzani açıklamasında, “Gece saat 00.30 sıralarında bir grup DAİŞ’li terörist, Kürdistan Peşmerge Güçleri Kerkük Batı Cephesi’nde, Kerkük’ün Pirdê ilçesi sınırlarındaki Qayebaşi köyü yakınlarında saldırı düzenledi. Kahramanca direniş sergileyen üç Peşmerge, saldırı sonucu şehit düştü. Şehit Peşmergelerin ailelerine başsağlığı diliyor, yaralılara da acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

DAİŞ’in, güçlendiği ve tartışmalı bölgelerde güvenlik boşluğundan faydalandığına dair defalarca Irak federal hükümeti ve Uluslararası Koalisyon’u uyardıklarını belirten Neçirvan Barzani, gece düzenlenen saldırının, DAİŞ’in birkaç farklı noktada gerçekleştirdiği saldırılarla eş zamanlı olduğuna dikkat çekti.

Neçirvan Barzani açıklamasının devamında şu mesajları verdi:

“Buradan bir kez daha Irak Parlamentosu, hükümeti ve Uluslararası Koalisyon’a çağrıda bulunuyoruz. Artık tartışmalı bölgelerin DAİŞ’li teröristlerce hareket koridoru olarak kullanılamaması için Peşmerge ile Irak ordusu arasında hızlı bir şekilde ortak bir güç kurulmalıdır. Çünkü bu tehlike Kürdistan Bölgesi ve tüm Irak için büyüktür ve hem bölge hem de dünya güvenliği açısından tehdittir. Kürdistan Bölgesi, bu ortaklık ve işbirliğinin hızlıca geliştirilmesi için her yardımı sunmaya hazırdır.”