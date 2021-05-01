Peşmerge Bakanlığı: Sert karşılık vereceğiz

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı, DAİŞ’in gece saatlerinde düzenlediği ve 3 Peşmerge’nin şehit düştüğü,2 Peşmerge’nin de yaralandığı saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Kürdistan Peşmerge Güçleri ile Irak ordusu arasındaki güvenlik boşluğu sonucunda DAİŞ’li teröristler 5. Cephe sınırındaki Zurgeziraw tepelerinde 10. Piyade Tugayı’nın bir mevziine saldırı düzenlemiştir. Saldırı, Peşmerge tarafından püskürtülmüş ve teröristler kaçmıştır” denildi.

Kürdistan Peşmerge Güçleri’nin, teröristlerin bu tür vahşice saldırılarına karşı Kürdistan halkı ile bölgenin huzur, istikrar ve güvenliğinin bozulmasına izin vermeyeceği vurgulandı.

Peşmerge Bakanlığı, güvenlik boşluğunun olduğu bölgelerde terör tehlikesiyle ilgili defalarca uyarıda bulunduklarını belirterek, “Maalesef bu terör saldırılarının sebebi Peşmerge ile Irak ordusu arasındaki güvenlik boşluğudur. Bu nedenle bölgede Irak ordusuyla güçlü bir ortaklık ve işbirliğine ihtiyaç vardır” ifadesi kullanıldı.

Açıklamanın devamında şunlar vurgulandı:

“Teröristler şunu iyi bilsin ki, bu alçakça saldırılara karşı Kürdistan Peşmerge Güçleri’nin yanıtı sert olacaktır. Kürdistan halkı da müsterih olsun ki Kürdistan Bölgesi, her zaman olduğu gibi güvende olacaktır.

Ulusal cephenin şehitlerinin ailelerine başsağlığı ve taziye dileklerimizi iletiyor, yaralılara da acil şifalar diliyoruz.”