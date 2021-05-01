ABD ve NATO askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi resmen başladı

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Halen ülkede bulunan, sayıları 2 bin 500 ila 3 bin arasında olduğu tahmin edilen ABD askerleri ile yaklaşık 7 bin NATO askeri personeli, bugünden itibaren aşamalı olarak Afganistan'ı terk edecek.

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çekilme sürecinin son 1 yılda ülkedeki küçük askeri üslerin kapatılmasıyla başladığı ifade edilerek, Başkan Joe Biden'ın kararının ardından hazırlıkların hızlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, bugüne dek yalnızca 60 ABD askerinin ülkeyi terk ettiği kaydedildi.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede sayıları 2 bin 500 civarında olan Amerikan askerlerinin 1 Mayıs'tan itibaren çekilmeye başlayacağını ve çekilmenin 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını açıklamıştı. ABD'li yetkililer, geçen hafta askeri teçhizatları ülkeden çıkarmaya başladıklarını belirtmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de NATO ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanlarının 14 Nisan'da yaptığı toplantı sonrasında müttefiklerin Afganistan'dan 1 Mayıs'tan itibaren çıkılması konusunda birlik içinde olduğunu söylemişti.

Afganistan'da 10 bine yakın NATO askeri bulunuyor.