Çin’de coronavirüs aşılamasında günlük rekor kırıldı

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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından paylaşılan bilgilere göre, dün yapılan Covid-19 aşısıyla günlük rekor kırıldı.

Açıklamada, dün toplam 11,6 milyon Covid-19 aşısı uygulandığı kaydedildi.

Son rakamlarla birlikte ülkede 265 milyon doz Covid-19 aşısı yapılmış oldu. Böylece dünyada en fazla Covid-19 aşısı yaptıran ülke Çin oldu.

Özellikle nisan ayının son günlerinde aşılamada hızlanan Çin'de yaklaşık 5 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.