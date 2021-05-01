Inter’in Diyarbakır’daki akademisinde çocuklara futbol eğitimi

DİYARBAKIR (K24)

Avrupa futbolunun önemli kulüplerinden Inter, dünyanın pek çok yerinde futbol akademileri kurarak, çocuk yaştaki yeteneklere eğitim vermeye devam ediyor.

Inter, geçtiğimiz aylarda Diyarbakır’da da futbol akademisi kurarak, eğitimlere başlamıştı.

Diyarbakır’daki akademide, yaşları 6-17 arasında değişen toplam 110 çocuk futbol eğitimi alıyor.

Inter’in Diyarbakır Futbol Akademisi Teknik Direktörü Ömer Erdem, çocuk yaştaki yetenekleri keşfetmeye çalıştıklarını belirterek, onlara futbol oynama imkanı verdiklerini söyledi.

K24’e konuşan Erdem, “İlk amacımız Milano’daki kampa futbolcu göndermek. Her 6 ayda bir Mersin’de düzenlenen yarışmayla yetenekli futbolcular seçiliyor. Başarılı oyuncular Milano’ya gitmeye hak kazanıyor” dedi.

Erdem, “Inter, futbolda altyapıya ve bunun eğitimine önem veren 5 Avrupa takımından biridir” şeklinde konuştu.

K24’e konuşan akademi öğrencilerinden Roj Arjen ise, ileride ünlü bir futbolcu olmak istediğini belirterek, “İleride Casillas gibi bir kaleci olmak istiyorum. İki aydır akademiye geliyorum ve burası çok güzel” ifadelerini kullandı.

Inter Akademisi Türkiye projesinde 6-17 yaş arası 400 çocuk ve genç yer alıyor. Projenin ana üssü Mersin.

Akademi, dünya çapında 20 binden fazla genç kız ve erkek ile 400’den fazla teknik direktörle çalışıyor.